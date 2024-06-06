Экстренная остановка движения на красной ветке метро в Киеве: что известно о причинах

Инцидент, повлекший за собой остановку движения, произошел в районе станции "Днипро"

Вечером 6 июня в киевском метро на красной ветке было экстренно остановлено движение в сторону Левого берега. Техническая остановка длилась 4 минуты – с 20:08 до 20:12.

Об этом ТСН.ua сообщили в Киевском метрополитене.

В настоящее время движение на красной линии возобновлено в обычном режиме.

Также стало известно, что к экстренной остановке привело возгорание на рельсах в районе станции "Днипро". На момент публикации о причинах инцидента не сообщается.

На станции "Днипро" произошло возгорание на рельсах

Напомним, в метро Киева рассказали о кадровом голоде из-за мобилизации. Учитывая текущую кадровую ситуацию, с июня этого года интервалы между поездами увеличены.

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