Экс-разведчику Червинскому продлили меру пресечения по делу о взятке должностному лицу: что известно

В июле 2024 года суд отправил полковника под домашний арест.

Печерский районный суд Киева назначил круглосуточный домашний арест до 5 февраля 2025 года экс-разведчику Роману Червинскому продлили меру пресечения по делу о взятке должностному лицу.

Об этом сообщил корреспондент "Суспільного" из зала суда.

Речь идет о деле о вероятном взяточничестве.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока домашнего ареста.

В то же время суд обязал обвиняемого обязательно являться в зал суда по требованию. По словам адвокатов, этого не было в требованиях прокурора. Защита потребует у суда разъяснения этого пункта.

Также суд отклонил ходатайство защиты во взятии на поруки.

Дело о взяточничестве разведчика Романа Червинского: что известно

Как уже сообщалось, экс-разведчика Червинского (он один из организаторов операции по задержанию российских боевиков ППК "Вагнер") обвиняют во взяточничестве. Речь идет о деле 2020 года, базирующемся на "видеофакте", который распространялся в Сеть. Защита Червинского заявляет, что запись была сделана незаконно. Более того, видео смонтировано с целью сфальсифицировать реальные события и исказить содержание.

При этом сам Червинский и его адвокаты не возражают, что на видео он, но утверждают, что тот попал на камеру случайно. Он оказался в том городе потому, что приходил по своим делам и его попросили что-нибудь объяснить.

По версии защиты видео сделал провокатор, который инициировал этот разговор, а затем отдал запись в СБУ. Адвокаты настаивают, что дело возбуждено сейчас из-за политического преследования Червинского.

Роман Червинский дело против себя называет политическим заказом. Считает это местью из-за обнародования в 2021 году информации об измене на уровне Офиса президента и срыве спецоперации в отношении российских наемников частной военной компании "Вагнер".

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