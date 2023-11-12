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Эксперт объяснил, почему взрывы в Киеве были слышны до начала тревоги

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Эксперт объяснил, почему взрывы в Киеве были слышны до начала тревоги

В столице звучала воздушная тревога / Фото: Getty Images

Утром 11 ноября в Киеве раздались взрывы.

Как только поднимается "Кинжал", объявляется воздушная тревога.

Об этом в эфире телемарафона единственных новостей заявил аналитик, авиаэксперт Константин Криволап.

"А если… 46 комплексов стоит на севере нашей границы, там очень трудно понять, в какой момент этот комплекс будет активирован и будет запущена ракета. Это же касается и ракеты С-400. Они запускаются с земли и момент запуска неизвестен... Прекрасным образом работает Patriot: не успевают нажать кнопку "воздушная тревога", он уже ракетку сбивает. Это очень хорошо и хорошо», — говорится в сообщении.

Напомним, в Сети появились фото последствий ракетной атаки в Киевской области.

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