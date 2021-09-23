Экс-руководителя полиции Киева Крищенко назначили заместителем Кличко

Андрей Крищенко будет отвечать за муниципальную безопасность, гражданскую оборону и тому подобное.

Бывшего руководителя полиции Киева Андрея Крищенко назначили заместителем председателя КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

За такое решение проголосовал 91 депутат Киевского городского совета на заседании в четверг, 23 сентября.

Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

Перед голосованием Виталий Кличко призвал депутатов поддержать назначение Крищенко своим заместителем.

"Вы знаете Андрея Евгеньевича как патриота, настоящего бойца за Украину и профессионала с принципами. Он более пяти с половиной лет возглавлял столичную полицию — в непростое время и в непростых условиях. От реформирования милицейской системы в современную полицию к обеспечению правопорядка в столице под время различных мероприятий. Убежден, такие опытные люди должны работать на благо нашего города и его общины", — отметил мэр Киева.

Напомним, 11 августа глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Его место занял полковник полиции Иван Выговский.

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