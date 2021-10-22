Экс-нардепа с поддельным COVID-сертификатом поймали в "Борисполе": в СМИ говорят, что это Савченко (фото)

По информации СМИ, Савченко с липовым документом возвращалась из Турции.
В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили в двух женщин поддельные COVID-сертификаты. Одна из нарушителей якобы бывшая народный депутат Надежда Савченко.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По данным полиции, поддельные сертификаты вакцинации обнаружили на днях в двух женщин. Установлено, что одна из фигуранток является бывшим народным депутатом.
В полиции имен официально не назвали. Но, по данным изданий "Украинская правда", LB.ua, LIGA.net и других, речь идет якобы о Надежде Савченко и ее сестре Вере. Собеседник LIGA.net добавил, что они возвращались из Турции.
Поддельные документы изъяты. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов). В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигурантки.
Напомним, ранее в полиции объяснили, что грозит украинцам за подделку COVID-сертификатов.