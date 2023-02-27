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Экс-начальник полиции Киева рассказал, сколько оружия раздали в начале войны и почему это сдержало россиян

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Экс-начальник полиции Киева рассказал, сколько оружия раздали в начале войны и почему это сдержало россиян

Фото: Associated Press

Военный считает, что это оказало психологическое влияние на россиян.

Бывший руководитель полиции Киева, заместитель председателя КГГА, сейчас воюющий на востоке Украины, Андрей Крищенко рассказал, что в начале полномасштабной войны жителям столицы раздали примерно 20-25 тысяч единиц оружия.

Об этом пишет "Гордон".

Он отметил, что в первые дни войны оружие в Киеве было выдано, чтобы люди смогли защититься от российских оккупантов. Крищенко подчеркнул, что у него нет точных данных по этому поводу.

"Я думаю, это тысячи единиц оружия. Если я говорю, что в бригаду территориальной обороны записалось и получило оружия в 2,5 раза больше людей, — это уже более 10 тысяч. Ну, думаю, тысяч 20-25. Это раздали. .. Слово такое "раздали"... Там не совсем раздали. Выдали людям, выдали каким-то организациям, а затем через 10 дней или через две недели, начали создаваться добровольческие формирования территориальных громад", — уточнил военный.

Экс-руководитель полиции Киева считает, что это сыграло определенное психологическое влияние на захватчиков.

"И это, кстати, по моему мнению, отыграло – эта информационная кампания, эта волна. Потому что это было освещено на многих ресурсах. И по моему мнению, враг увидел, сколько киевлян получает оружие. И это немного им пыл сбило заходить в Киев", – сказал Крищенко.

Напомним, 26 февраля 2022 года тогдашний глава МВД Денис Монастырский сообщал, что в пределах обороны Киева от наступления российских войск людям раздали более 25 тысяч единиц оружия. Кроме того, выдано около десяти миллионов патронов, ручных противотанковых гранатометов и гранат.

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Дата публикации
Просмотры
2276
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