Экс-чиновники банка "Аркада" вывели почти полмиллиарда гривен со счетов вкладчиков – им объявлено подозрение

Экс-председатель правления банка и его заместитель организовали незаконную схему растраты средств вкладчиков.

Правоохранители Киева сообщили о подозрении экс-чиновникам банка "Аркада", которые вывели почти полмиллиарда гривен со счетов вкладчиков.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Так, бывший председатель правления банка и его заместитель организовали незаконную схему растраты средств вкладчиков Фонда гарантирования вкладов и в течение 2014 – 2020 годов выводили их деньги под видом покупки ценных бумаг — процентных облигаций, вывели со счетов вкладчиков 480 миллионов гривен.

Правоохранители сообщили экс-чиновникам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах.

Подозреваемым грозит от семи до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Устанавливается причастность других лиц к реализации преступной схемы.

Напомним, в сентябре 2020 года НБУ ликвидировал скандальный банк "Аркада".

Незаконными действиями служащих банка доверителям Фондов финансирования строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика" нанесен ущерб на сумму более 16 млн гривен.

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