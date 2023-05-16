Ехали с деньгами за новым автомобилем: на Черниговщине жестоко убита семья киевлян с 4-летним сыном (фото, видео)

В одном из сел Корюковского района полицейские обнаружили сожженный автомобиль киевлян, а в 500 метрах — зарытые тела всех членов семьи с признаками насильственной смерти.
На Черниговщине жестоко убита семья киевлян с 4-летним сыном.
Полиция Черниговской области раскрыла детали этого жуткого преступления.
В полиции рассказали, что 14 мая около полуночи в полицию поступило сообщение об исчезновении семьи из Киева. Супруги вместе с ребенком уехали на Черниговщину для покупки автомобиля, после чего связь с ними оборвалась.
В одном из сел Корюковского района полицейские обнаружили сожженный автомобиль киевлян, а в 500 метрах — зарытые тела с признаками насильственной смерти.
На месте происшествия криминалисты изъяли ряд доказательств.
Полицейские установили, что супруги решили купить автомобиль у знакомого на Черниговщине. С собой они взяли большую сумму для покупки и вместе с сыном отправились за автомобилем.
Узнав о том, что киевляне везут с собой деньги, их 22-летний знакомый спланировал убийство и вооруженное нападение.
По подозрению в убийстве 30-летнего мужчины, 28-летней женщины и их 4-летнего сына полицейские при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали трех жителей Корюковщины: двух мужчин и женщину.
Злоумышленники расстреляли автомобиль с семьей киевлян, а затем подожгли его, чтобы скрыть следы преступления. Тела убитых они зарыли неподалеку от места преступления.
В ходе обысков в домах злоумышленников изъяли доказательства.
В настоящее время полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство по пунктам 1, 2, 6 и 12 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Киевской области мужчина из-за ревности нанес сожительнице тяжкие телесные повреждения, повлекшие ее смерть.
Читайте также:
- В Киеве 30-летний "Отелло" трое суток избивал и пытал паяльником сожительницу из-за ревности
- Девушка сказала брату бежать, а потом отец ее убил: подробности жуткой расправы в Киевской области
- " Слышишь, к@рва, иди отсюда!": в Полтаве мужчина возле Мемориала солдатской славы ударил журналистку (видео)