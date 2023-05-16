Ехали с деньгами за новым автомобилем: на Черниговщине жестоко убита семья киевлян с 4-летним сыном (фото, видео)

В одном из сел Корюковского района полицейские обнаружили сожженный автомобиль киевлян, а в 500 метрах — зарытые тела всех членов семьи с признаками насильственной смерти.

На Черниговщине жестоко убита семья киевлян с 4-летним сыном.

Полиция Черниговской области раскрыла детали этого жуткого преступления.

В полиции рассказали, что 14 мая около полуночи в полицию поступило сообщение об исчезновении семьи из Киева. Супруги вместе с ребенком уехали на Черниговщину для покупки автомобиля, после чего связь с ними оборвалась.

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В одном из сел Корюковского района полицейские обнаружили сожженный автомобиль киевлян, а в 500 метрах — зарытые тела с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия криминалисты изъяли ряд доказательств.

Полицейские установили, что супруги решили купить автомобиль у знакомого на Черниговщине. С собой они взяли большую сумму для покупки и вместе с сыном отправились за автомобилем.

Узнав о том, что киевляне везут с собой деньги, их 22-летний знакомый спланировал убийство и вооруженное нападение.

По подозрению в убийстве 30-летнего мужчины, 28-летней женщины и их 4-летнего сына полицейские при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали трех жителей Корюковщины: двух мужчин и женщину.

Злоумышленники расстреляли автомобиль с семьей киевлян, а затем подожгли его, чтобы скрыть следы преступления. Тела убитых они зарыли неподалеку от места преступления.

Сожженный автомобиль семьи / Фото: Поліція Чернігівської області

В ходе обысков в домах злоумышленников изъяли доказательства.

В настоящее время полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство по пунктам 1, 2, 6 и 12 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области мужчина из-за ревности нанес сожительнице тяжкие телесные повреждения, повлекшие ее смерть.

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