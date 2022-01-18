Ехали из регионов Украины и всего мира: названо количество людей, которые в этом году пришли посмотреть на главную елку страны

Возле главной елки был обустроен самый большой в Европе вертеп.
В Киеве новогоднюю локацию на Софийской площади посетило более четырех миллионов человек. Праздничный городок работал с 18 декабря по 16 января текущего года.
Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.
По словам местного депутата, главы постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктории Мухи, в этом году новогоднюю елку на Софийской площади украшали 20 тысяч игрушек красно-золотого цвета и яркая гирлянда, протяженностью 10 километров, которая была размещена в виде большого купола. Само праздничное дерево было высотой 31 метр.
А у елки был обустроен самый большой в Европе вертеп с фигурами Иисуса Христа, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.
Виктория Муха отметила, что каждый год новогодне-рождественская локация на Софийской площади привлекает посетителей из Украины и всего мира.
"Главная елка Киева является действительно зимним магнитом столицы. Праздничная локация уже не первый год входит в список самых красивых в Европе", — сказала депутат.
Следует отметить, что 17 января начали убирать главную елку страны.
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