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Ехал вдоль поля: в Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мини

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
454
Время на прочтение
1 мин
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Ехал вдоль поля: в Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мини

В Киевской области тракторист взорвался на противотанковой мини. / Фото: Полиция Киевской области

Территория, где подорвался мужчина, временно находилась под оккупацией россиян.

В Киевской области на полевой дороге между селами Плоске – Гоголев, 5 мая в 21:25 на противотанковой мини подорвался 50-летний тракторист.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

50-летний водитель агрофирмы, возвращаясь на предприятие, наехал на оставленную во время оккупации противотанковую мину. Известно, что данная территория некоторое время была оккупирована.

В результате взрыва тракторист получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Пока угрозы его здоровью и жизни нет.

Напомним, в Киеве прорвало водопровод – фонтан бьет вверх высотой с 16-этажный дом (видео).

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Просмотры
454
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