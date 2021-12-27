Ехал с дядей: в Киевской области в ДТП погиб 14-летний парень (фото)

В полиции открыли производство по факту ДТП.
У села Вербовое Киевской области в воскресенье, 26 декабря, в ДТП погиб 14-летний парень.
Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.
Авария произошла в 20:00. 34-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в дерево. На месте ДТП погиб 14-летний племянник мужчины.
Водителя из изуродованного авто деблокировали спасатели, мужчину госпитализировали.
В полиции открыли производство по факту ДТП. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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