Ехал с дядей: в Киевской области в ДТП погиб 14-летний парень (фото)

Ехал с дядей: в Киевской области в ДТП погиб 14-летний парень (фото)

В полиции открыли производство по факту ДТП.

У села Вербовое Киевской области в воскресенье, 26 декабря, в ДТП погиб 14-летний парень.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

Авария произошла в 20:00. 34-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в дерево. На месте ДТП погиб 14-летний племянник мужчины.

Головне управління національної поліції Київської області

Водителя из изуродованного авто деблокировали спасатели, мужчину госпитализировали.

В полиции открыли производство по факту ДТП. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Головне управління національної поліції Київської області

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