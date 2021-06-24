Ехал по навигатору: в Киеве автомобиль спускался по лестнице бизнес-центра и застрял там (фото)

Ехал по навигатору: в Киеве автомобиль спускался по лестнице бизнес-центра и застрял там (фото)

Ford S-Max проехал несколько метров, однако застрял, не сумев съехать вниз.

В Киеве автомобиль Ford S-Max застрял на лестнице бизнес-центра, на улице Ильинской. Инцидент произошел 24 июня.

Об этом сообщили в dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, автомобиль поехал по лестнице из-за того, что якобы его так завел навигатор. Ford S-Max проехал несколько метров, однако застрял, не сумев съехать вниз.

"По предварительным данным, люди и бизнес-центр не пострадали. Мой совет, оставьте автомобиль на лестнице. Так красиво", — говорится в сообщении.

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Напомним, во Львове в среду, 23 июня, из-за жары посреди улицы вспыхнули два автомобиля.

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