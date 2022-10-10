"Ехал на работу": в результате ракетных обстрелов Киева погиб начальник отдела департамента Киберполиции

В Украине возросло количество пострадавших в результате утренней атаки России.

В результате обстрела российской армии РФ 10 октября в Украине погибли 11 человек, травмированы — 87.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Среди пострадавших также сотрудники полиции. Под ракетными обстрелами столицы погиб полковник полиции, начальник отдела Департамента Киберполиции Юрий Заскока.

"Российские ракеты унесли жизни 11 человек. Среди них — 41-летний полковник полиции, начальник отдела Департамента Киберполиции Юрий Заскока. Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу", — сообщил Клименко.

Также известно о повреждении около 70 объектов, из которых 29 – объекты критической инфраструктуры, 4 многоэтажных и 35 частных жилых домов, а также столичная школа. На местах попадания работают более 80 следственно-оперативных групп полиции.

Напомним, Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по Киеву и ряду городов Украины. В результате атак зафиксированы человеческие жертвы. Есть также информация о разрушении объектов критической инфраструктуры в городах.

ТСН.ua собрала все, что известно о ракетной атаке России по Украине.

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