Ехал на квадроцикле: на Киевщине в ДТП погиб 18-летний парень (фото)

Ехал на квадроцикле: на Киевщине в ДТП погиб 18-летний парень (фото)

От полученных травм парень скончался в "скорой".

В Киевской области в селе Глубокое Бориспольского района 18-летний парень за рулем квадроцикла не справился с управлением и наехал на бетонный столбик. От полученных травм он скончался в "скорой".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

ДТП произошло во вторник, 4 января, в 17 часов. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что под Киевом водитель на Renault сбил женщину насмерть. ДТП произошло на автодороге Киев-Овруч.

Полиция Киевской области

Полиция Киевской области

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 30 декабря 2021 года

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