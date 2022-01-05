Ехал на квадроцикле: на Киевщине в ДТП погиб 18-летний парень (фото)

От полученных травм парень скончался в "скорой".
В Киевской области в селе Глубокое Бориспольского района 18-летний парень за рулем квадроцикла не справился с управлением и наехал на бетонный столбик. От полученных травм он скончался в "скорой".
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.
ДТП произошло во вторник, 4 января, в 17 часов. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что под Киевом водитель на Renault сбил женщину насмерть. ДТП произошло на автодороге Киев-Овруч.
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