Кот шесть дней провел закрытым в квартире, потому что его владельца задержали представители ТЦК: подробности

Пушистик спасен и ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

В Киеве кот остался запертым в квартире после того, как его владельца задержали представители ТЦК и СП. Мужчину забрали с улицы без возможности передать ключи знакомым или предупредить о ситуации..

Об этом сообщил "ЗооПатрульUA" на странице Facebook.

По словам соседей, животное громко мяукало, но впоследствии звуки прекратились, что вызвало у них серьезную обеспокоенность. По их обращению в квартиру выехали волонтеры "ЗооПатруля" вместе с полицией.

Спасенный кот

С разрешения владельца квартиры и хозяина котика полиция выломала дверь, чтобы спасти пушистого.

Оказалось, что кот застрял на балконе. Волонтеры отметили, что животное находилось в состоянии сильного обезвоживания и из-за стресса отказывалось от еды.

Сейчас животному оказывают медицинскую помощь, в частности делают капельницы. Когда состояние стабилизируется, волонтеры планируют найти для кота новую семью, если получат соответствующее согласие владельца.

В Киеве спасли кота, который шесть дней был закрыт в квартире

Напомним, в Сети появилось видео из Львова, на котором три человека в военной форме затягивали мужчину в бус и жестоко избивали по ногам.

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