Ее убила Россия: в Киеве умерла 40-летняя женщина, пострадавшая от ракетного удара

В Киеве умерла еще одна пострадавшая во время российского ракетного удара по Киеву 29 декабря 2022 года. 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом 6 января сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Это третья жертва варварской атаки россиян в канун Нового года", — написал он.

Напомним, 2 января стало известно, что в реанимации скончался 46-летний мужчина, пострадавший от ракетного удара РФ по Киеву 31 декабря. Количество погибших увеличилось до двух.

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