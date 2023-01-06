Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ее убила Россия: в Киеве умерла 40-летняя женщина, пострадавшая от ракетного удара

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1358
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ее убила Россия: в Киеве умерла 40-летняя женщина, пострадавшая от ракетного удара

Фото: pixabay.com

Женщина скончалась в больнице.

В Киеве умерла еще одна пострадавшая во время российского ракетного удара по Киеву 29 декабря 2022 года. 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом 6 января сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Это третья жертва варварской атаки россиян в канун Нового года", — написал он.

Напомним, 2 января стало известно, что в реанимации скончался 46-летний мужчина, пострадавший от ракетного удара РФ по Киеву 31 декабря. Количество погибших увеличилось до двух.

Операция "Укрытие": проверка убежищ на Борщаговке

Операция "Укрытие": проверка убежищ на Борщаговке

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1358
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация