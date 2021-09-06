Едва не сломала пальцы: в Киеве блогер ходил по рынку и предлагал продавцам сувенирные деньги, за что поплатился (видео)

О том, что деньги сувенирные, он никому не сообщил.

В Киеве блогер решил разыграть местную продавщицу на рынке и спросил, не она ли потеряла 400 гривен. В результате женщина выхватила у парня деньги, едва не сломав ему пальцы.

Видео инцидента пользователи впоследствии загрузили в социальные сети.

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На ролике видно, как блогер подходит к продавщице на рынке и спрашивает, не она ли потеряла 400 гривен. Женщина ответила утвердительно, после чего буквально вырвала из пальцев парня купюры.

"Я давала сдачу, у меня деньги упали. Я думала, рубль, поэтому не подняла его", — отметила сотрудница рынка.

Впоследствии выяснилось, что деньги — сувенирные. В то же время блогер об этом женщине не сказал.

"Судя по умению продавщицы выламывать пальцы, она, видимо, имеет черный пояс по айкидо. Ох и удивится продавщица, когда увидит, что деньги сувенирные. Хоть бы сдачу кому-то ими не дала", — написали в описании под видео.

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