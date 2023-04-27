Едва не сбил женщину и устроил гонку: в Киеве задержали нетрезвого водителя (видео)

В Киеве задержан нетрезвый водитель. Он чуть не сбил женщину, скрылся с места происшествия, а затем устроил гонку с копами и совершил ДТП.

Об этом информирует пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"На днях, во время патрулирования в Деснянском районе, охранники порядка получили вызов о нарушении ПДД. Заявитель сообщил, что увидел как автомобиль Mini Cooper едва не сбил женщину и уехал с места. Инспекторы обследовали прилегающую территорию и обнаружили неподалеку транспортное средство, которое описал неравнодушный гражданин ", – говорится в сообщении.

Когда полицейские пытались остановить автомобиль, водитель не реагировал на специальные световые и звуковые сигналы и ускорился. Во время преследования нарушитель столкнулся с припаркованными автомобилями. После этого он покинул свой транспорт и побежал. В результате патрульные мужчину догнали и задержали.

У горе-водителя заметили признаки алкогольного опьянения. Результат теста с применением Драгера – 1,58 промилле алкоголя и крови нарушителя.

Полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП и отстранили мужчину от управления транспортом.

Ранее мы сообщали, что под Киевом произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате госпитализировали одного водителя и трех пассажиров, в том числе двух детей.

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