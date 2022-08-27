Едва не погиб за рулем: в Киевской области водитель с инсультом петлял по дороге

Полицейские срочно доставили 54-летнего мужчину в Боярскую больницу.
Под Киевом на дороге прямо во время движения у водителя случился инсульт.
Мужчина едва не погиб за рулем.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
Во время вечернего патрулирования в селе Загальцы Киевской области полицейские заметили, что автомобиль Renault подозрительно петляет по дороге.
Авто остановили и сразу заметили, что у водителя путаная речь, частично парализованы конечности.
Полицейские срочно доставили 54-летнего водителя в Боярскую больницу. Там медики диагностировали у пациента обширный инсульт.
К счастью, водитель получил своевременную медицинскую помощь, и удалось избежать возможных более страшных последствий на дороге.
Читайте также:
- Как распознать инфаркт и инсульт и какую помощь нужно оказать: рассказывает кардиохирург Константин Руденко
- Как оказать человеку первую помощь в случае подозрения на инсульт
- Запад сделал свою ставку: Климкин рассказал о тайном сигнале Украины по НАТО
- Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты
- Путин умрет в 2023 году: известный оккультист назвал точную дату смерти