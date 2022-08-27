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Едва не погиб за рулем: в Киевской области водитель с инсультом петлял по дороге

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Едва не погиб за рулем: в Киевской области водитель с инсультом петлял по дороге

Фото: pixabay.com

Полицейские срочно доставили 54-летнего мужчину в Боярскую больницу.

Под Киевом на дороге прямо во время движения у водителя случился инсульт.

Мужчина едва не погиб за рулем.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Во время вечернего патрулирования в селе Загальцы Киевской области полицейские заметили, что автомобиль Renault подозрительно петляет по дороге.

Авто остановили и сразу заметили, что у водителя путаная речь, частично парализованы конечности.

Полицейские срочно доставили 54-летнего водителя в Боярскую больницу. Там медики диагностировали у пациента обширный инсульт.

К счастью, водитель получил своевременную медицинскую помощь, и удалось избежать возможных более страшных последствий на дороге.

Когда и какие медосмотры следует проходить, чтобы предотвратить инфаркт и инсульт

Когда и какие медосмотры следует проходить, чтобы предотвратить инфаркт и инсульт

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