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Едва держится на ногах: в Броварах пьяный председатель РГА сбил людей на переходе — соцсети (видео)

Едва держится на ногах: в Броварах пьяный председатель РГА сбил людей на переходе — соцсети (видео)

Пьяный депутат сбил людей в Броварах. Фото: Телеграмм-канал "Трибуна — Бровары"

Пострадавшие в тяжелом состоянии.

Председатель райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко в состоянии алкогольного опьянения вечером 26 апреля сбил 4 человека на пешеходном переходе.

Об этом сообщает ряд Телеграмм-каналов, в частности Трибуна — Бровары. Видео публикуют очевидцы.

Сообщается, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Тест на алкоголь — в 10 раз выше допустимой нормы. Также Телеграмм-каналы публикуют видео с момента прохождения теста на состояние опьянения Майбоженко. Результат – 2,31 промилле.

Пьяный депутат в Броварах влетел в толпу

Пьяный депутат в Броварах влетел в толпу
Владимир Майбоженко. Фото: Facebook / ©
Владимир Майбоженко. Фото: Facebook

Напомним, в Киеве пьяный водитель не учел размер груза и разнес заправку в Голосеевском районе.

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