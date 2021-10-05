Едут, как до пандемии: в Чернобыле стремительно увеличилось количество посетителей (инфографика)

Едут, как до пандемии: в Чернобыле стремительно увеличилось количество посетителей (инфографика)

Зону отчуждения посетило больше иностранцев, чем украинцев.

В Чернобыле стремительно увеличилось количество посетителей. Туристов едет не меньше, чем до пандемии.

Сейчас в зоне отчуждения наблюдается тенденция роста количества посетителей.

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Об этом сообщил Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ и обнародовал соответствующую инфографику.

По официальным данным ГП "ЦОТИЗ", в сентябре Чернобыльскую зону с ознакомительной целью посетили — 9 633 человека. За 9 месяцев текущего года это лучший показатель и своеобразный рекорд. Удалось получить лучшие данные, чем в сентябре 2018 года. Это свидетельствует о том, что, несмотря на пандемию Covid-19, Чернобыльская зона остается интересной для всего мира и сюда едут вопреки обстоятельствам.

Фото: cotiz.org.ua

В связи с тем, что границы многих стран были закрыты, с начала года в зону отчуждения ехали преимущественно украинцы.

Показатели впервые изменились в августе — зону отчуждения посетило больше иностранцев, чем украинский. Тенденция сохраняется второй месяц. Это можно увидеть на диаграмме, приведенной ниже.

Фото: cotiz.org.ua

В сентябре сохранилась тройка лидеров стран мира, из которых едет больше всего граждан. Из Польши приехали -1 100 человек; из Германии — 595 человек; из США — 422 человека.

За месяц в Чернобыльскую зону въехали 897 групп.

Фото: cotiz.org.ua

В целом, зону отчуждения посетили — 47 503 человека.

Напомним, в Чернобыле в конце сентября зафиксировали естественную аномалию.

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