"Еду как хочу, а вы постойте в пробке!": в Ирпене разъярены бездействием полиции у разрушенного моста

В Ирпене автомобили каждый день стоят в многокилометровой пробке, а некоторые водители объезжают ее по встречной.

Водители, которым приходится ежедневно стоять в пробке у разрушенного моста в Ирпене на Киевщине, разъярены бездействием полиции.

В Сети они жалуются, что регулярно бывают случаи, когда автомобили объезжают многокилометровую пробку по встречной.

Соответствующее видео опубликовали в местном Телеграмм-канале.

"Ирпень — еду где хочу и как хочу, а вы бл*ть постойте в пробке! И так каждый день! Это п**дец! Где полиция?" — говорится под видео.

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Стоит отметить, что в Ирпене продолжается строительство моста, который был разрушен во время активных боевых действий на Киевщине. Около него обустроена временная переправа, однако она не справляется с большим потоком автомобилей, поэтому там каждый день стоят пробки в несколько километров.

Глава областной военной администрации Алексей Кулеба обещал, что для решения проблемы там до 10 октября откроют еще один временный переезд.

Напомним, в Киеве на одной из улиц заметили мужчину на электросамокате, который ехал со скоростью около 100 км/ч. Соответствующее видео снял очевидец и опубликовал его в Сети.

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