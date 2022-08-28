Дымовая завеса в Киеве: в ГСЧС объяснили причины и рассказали, существует ли опасность

В Киеве в воскресенье, 28 августа, заметили сильное задымление.
Это произошло из-за мглы — естественного явления, которое безопасно для людей.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"По информации Укргидрометеоцентра по состоянию на 19:00 территория Украины находится в малоградиентном поле со слабым ветром и низкой влажностью. Сейчас в Киевской области и Киеве отмечается мгла (мгла — это атмосферное явление, которое заключается в ухудшении метеорологической дальности видимости в нижнем атмосферы за счет подвешенных частиц пыли, дыма, гари). Перенос воздушных масс с севера, северо-востока, из районов, где определенный промежуток времени отсутствовали осадки", — сообщили спасатели.
В ГСЧС подчеркнули, что это явление не является аномальным или опасным.
Напомним, Киев в воскресенье, 28 августа, накрыл сильный дымовой занавес. Задымление заметили жители Оболонского, Киево-Святошинского, Подольского, Днепровского и Дарницкого районов. Люди жалуются на запах горелого.
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