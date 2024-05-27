Дым был виден в нескольких районах: в Киеве сгорело около 30 авто, 10 мотоциклов и автобус – фото, видео

В Дарницком районе Киева в понедельник, 27 мая, произошел масштабный пожар на автостоянке. Дым был виден в нескольких районах столицы, в частности, на Оболони.

Сначала о возгорании написали местные паблики. Очевидцы рассказали, что пожар возник недалеко от Дарницкого моста на автостоянке ЖК "THE Capital" на улице Канальной.

Впоследствии пожар подтвердили в ГСЧС.

Как рассказали чрезвычайники, пожар был ликвидирован в 15:11. Предварительно огнем было охвачено около 30 легковых автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус.

Пожар на автостоянке в Киеве 27 мая / Фото: ГСЧС Украины

Пожар на автостоянке в Киеве 27 мая / Фото: ГСЧС Украины

Пожар на автостоянке в Киеве 27 мая / Фото: Киев оперативный в Telegram

Пожар на автостоянке в Киеве 27 мая / Фото: Киев оперативный в Telegram

Пожар на автостоянке в Киеве 27 мая / Фото: Киев оперативный в Telegram

Пожар на автостоянке в Киеве 27 мая / Фото: Киев оперативный в Telegram

"Предварительно произошло возгорание автомобилей с угрозой распространения на рядом припаркованные авто. На месте работают 25 пожарных и 5 единиц техники", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве неизвестные сбили на проспекте оленя и оставили животное умирать (видео).

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