Дым был виден в нескольких районах: в Киеве сгорело около 30 авто, 10 мотоциклов и автобус – фото, видео

Пожар вспыхнул в Дарницком районе столицы.
В Дарницком районе Киева в понедельник, 27 мая, произошел масштабный пожар на автостоянке. Дым был виден в нескольких районах столицы, в частности, на Оболони.
Сначала о возгорании написали местные паблики. Очевидцы рассказали, что пожар возник недалеко от Дарницкого моста на автостоянке ЖК "THE Capital" на улице Канальной.
Впоследствии пожар подтвердили в ГСЧС.
Как рассказали чрезвычайники, пожар был ликвидирован в 15:11. Предварительно огнем было охвачено около 30 легковых автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус.
"Предварительно произошло возгорание автомобилей с угрозой распространения на рядом припаркованные авто. На месте работают 25 пожарных и 5 единиц техники", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве неизвестные сбили на проспекте оленя и оставили животное умирать (видео).
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