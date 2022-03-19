Дым накрыл Киев: в КГГА сообщили, улучшилось ли качество воздуха в столице

КГГА советует не выходить на улицу.
В Киеве наблюдается постепенное улучшение качества воздуха – превышение предельно допустимых концентраций отсутствует.
Об этом сообщает КГГА.
Киевлянам советуют не выходить на улицу, закрыть окна дома и завесить их влажными простынями и пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включать на максимум.
"По состоянию на утро 19 марта наблюдается постепенное улучшение качества воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций отсутствуют", – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве по состоянию на утро 19 марта было зафиксировано ухудшение качества воздуха : наблюдалось превышение концентраций пыли. Причиной стали пожары в окрестностях столицы, в частности в Гостомеле, Буче, пожары на индустриальных объектах, а также движение воздушных масс от источников возгорания и низкая скорость ветра. Согласно сообщению, максимальная концентрация пыли в атмосферном воздухе в ночь на 19 марта превышала предельную допустимую в 2-3 раза.
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