Дым был виден из города: в Киевской области под Фастовом вспыхнул масштабный пожар (фото)

Дым был виден из города: в Киевской области под Фастовом вспыхнул масштабный пожар (фото)

Сначала в поле загорелся комбайн. Огонь перекинулся на росший там мискантус (растение семейства злаковых).

Жители Фастова 4 июня к вечеру увидели черный дым.

Пожар начался в поле в селе Большая Офирная, расположенном возле Фастова. Там загорелся комбайн. Огонь перекинулся на росший на поле мискантус (растение семейства злаковых).

Об этом сообщил Иван Шульга, ведущий инспектор отдела организации профилактической работы Фастовского РУ ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, передает Фастов News.City.

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Дым был виден из разных уголков Фастова.

Фастовским спасателям о возгорании комбайна сообщили в 16:21. К месту вызова выехали очередной караул 30-й Государственной пожарно-спасательной части города Фастов и МПО села Дорогинка.

Пламя охватило площадь около 0,2 гектара. Комбайн полностью сгорел.

Место возгорания окопали трактором, чтобы не допустить распространения пожара.

Огонь полностью был потушен в 19:10.

Работали семь пожарных и две единицы техники.

Напомним, 4 июня в УПЦ МП сообщили о российской атаке на Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

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