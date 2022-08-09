"Двойное комбо": в Киеве к Арестовичу с Гордоном выстроилась очередь из поклонниц (видео)

В центре Киева возле Золотых Ворот заметили советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича и журналиста Дмитрия Гордона. К ним выстроилась очередь из поклонниц, которые хотели сфотографироваться.

Видео "двойного комбо" выложили в Телеграм-канале "Типичный Киев".

Как они оказались в одном месте – пока неизвестно. Киевляне предположили что, стоит ждать интервью, а возможно, так "сошлись звезды".

Напомним, Алексей Арестович на своем YouTube-канале дал совет женщине, которая спросила у него, как и где найти свою любовь. Он отметил, что не нужно пытаться "из мира выдавливать эту настоящую любовь" или ее выпрашивать.

Алексей Арестович: Я никогда не ставил своей целью кого-то успокаивать, это само получилось

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