Дворники, учителя и водители: какие вакансии чаще всего предлагают в Киевском центре занятости

В начале февраля 2023 года в базе данных Киевского городского центра занятости насчитывалось 4,4 тысяч актуальных вакансий.

Во время войны больше всего предложений работы в Киеве для рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями, учителей и водителей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.

В спросе также швеи, медицинские сестры (братья), продавцы продовольственных товаров, слесари-сантехники, фармацевты, электромонтеры, повара, воспитатели заведений дошкольного образования, слесари, монтажники радиоэлектронной аппаратуры, врачи общей практики — семейный врачи, социальные работники, электрогазосварщики, токари, инженеры, практические психологи, электромеханики и бухгалтеры.

В начале февраля 2023 года в базе данных Киевского городского центра занятости насчитывалось 4,4 тысяч актуальных вакансий.

В начале февраля на учете в Киевском городском центре занятости состояли 5 тысяч человек около 3,8 тысячи из них получали пособие по безработице.

Во время действия военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а ее максимальный размер не может превышать размера минимальной заработной платы (на сегодняшний день — 6700 гривен).

Напомним, в Минэкономики сообщили, что фактическое количество безработных в Украине составляет 2,6 млн человек, тогда как на учете Государственной службы занятости состоит только 215 тысяч безработных (на ноябрь). В следующем году прогнозируют, что количество фактических безработных вырастет до 2,8 млн. человек.

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