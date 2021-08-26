Двое подростков навеселе устроили наглую выходку в киевском метро: видео

Никто из взрослых не остановил малолетних хулиганов.

В метро Киева двое подростков навеселе устроили наглую выходку. Они разрисовали стены и двери в вагоне подземки.

Никто из взрослых не остановил малолетних хулиганов. Правда, людей в вагоне метро было очень мало.

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

"Двое пьяных малолетних лиц с бутылкой пива в пластике обрисовывают вагоны столичной подземки, а другие делают вид, что не замечают этой дичи. Так и живем", — говорится в подписи под видео.

Напомним, ранее в Киеве полиция поймала пару, которая курила в вагоне метро. Парень и девушка после общения с правоохранителями все таки извинились за нарушение.

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