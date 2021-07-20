Двое милых котят из столичного Подола рано остались без мамы: им нужны семьи (фото)

Маму котят, которую кормили местные жители, "похитили".

Двое котят, которым 2,5 месяца, вынуждены жить в клетке в ветеринарной больнице в Киеве, потому что некому забрать их домой. Поиск хозяев продолжается уже почти месяц.

Об этом ТСН.ua сообщила волонтер Нелли Вернер, которая сейчас ищет для животных семьи.

"Вместо того, чтобы играть, бегать, развиваться активно, как и полагается котятам, они вынуждены ждать неделями за решеткой, в тесной клетке", — рассказывает волонтер.

По ее словам, более месяца назад на Подоле "похитили" их маму, которую кормили местные жители. Это, говорит волонтека, сделал один человек, который стремится стерилизовать всех кошек в районе.

"Этот человек заказал в специальной службе отлов незнакомой для него кошки. Но никто из участников не заметил, что кошка имеет полную грудь молока. Я точно знала, что она родила котят 1-2 мая. Не знаю, сколько их было изначально. Когда мама вывела малышей впервые на прогулку, люди видели трех. А потом рассказали, как одного забрала ворона. Остались двое котят", — рассказывает Нелли Вернер.

Малыши ходили на крыше невысокого здания на Подоле. Вокруг здания — забор, сама территория пустынна.

"И вот в полуторамесячном возрасте, во время неистовой жары +35, эти крошечные животные остаются без мамы. Почти слепые на вид — они даже на землю сами не могли спускаться, не знали, где кормят, потому что мама им еще не показала", — говорит волонтер.

Поймать их удалось лишь на пятый день попыток. "Котята не только проголодались — у них закисала глаза, поэтому волонтеры отвезли их к ветеринарам на лечение на время отсутствия мамы. Но так случилось, что для надлежащего ухода ветеринары должны были приручить малыше. Их отмыли, обработали от паразитов и научили доверять людям. В лоток котята начали ходить самые сразу. А теперь отпускать их на волю равнозначно смерти. Мама-дикарка стерилизованная их не примет, к тому же она уже подхватила лишай, а это очередная опасность для малых", — жалуется волонтер.

Она очень просит откликнуться людей, которые могли бы забрать хотя бы одну из маленьких кошек.

"Котятам нужны семьи, в которых они будут в безопасности, где о них будут заботиться. Мы готовы отдать их в квартиру при наличии у вас сетки на окне, или в частный дом. Впоследствии поможем со стерилизацией. Хочется только, чтобы они имели пространство для игр и безопасные условия, чтобы жили долго и счастливо, радовали своих хозяев, дарили им радость и тепло. Потому уличные коты, к сожалению, в большинстве случаев живут 2-3 года. Котятам очень нужны семьи", — добавила волонтер.

Если вы хотите забрать котенка и получить верного пушистого друга — обращайтесь по телефону: O99-291-44-3O (Нелли).

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