Двое детей погибли в результате расстрела авто военными РФ в Киевской области — продолжается расследование

Двое детей в возрасте трех и 15 лет погибли на месте, их отец получил огнестрельное ранение головы.
При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
По данным следствия, в начале марта на территории с. Михайловка-Рубежовка Бучанского района военные РФ открыли огонь из стрелкового оружия и военной техники по гражданскому автомобилю, на котором семья пыталась эвакуироваться из оккупированного населенного пункта. В результате атаки врага двое детей в возрасте трех и 15 лет погибли на месте, их отец получил огнестрельное ранение головы.
В настоящее время в рамках уголовного производства установлены и допрошены очевидцы указанного преступления, тела погибших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Ирпене трое кафиров на глазах 17-летней девушки изнасиловали ее маму и младшую 15-летнюю сестру. Русские с особой жестокостью избивали и насиловали женщину и ее несовершеннолетнюю дочь. Девушка в состоянии психологического шока четыре дня жила с трупами в доме. После освобождения города смогла доехать до бабушки.
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