Двое 18-летних парней из Луганской области угнали в Киеве автомобиль Citroen Berlingo: фото

Двое 18-летних парней из Луганской области угнали в Киеве автомобиль Citroen Berlingo: фото

Автоворов разыскали и задержали в течение суток уже в Харьковской области.

Двое 18-летних ребят из Луганщины угнали в Киеве автомобиль Citroen Berlingo.

Оперативники разыскали и задержали автоворов в течение суток уже на Харьковщине.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сотрудники отдела криминальной полиции Печерского управления полиции совместно с оперативниками столичного главка и Харьковской области разоблачили двух злоумышленников, причастных к незаконному завладению автомобилем Citroen Berlingo в Киеве на улице Анри Барбюса.

Как сообщил заместитель начальника отдела криминальной полиции Печерского управления полиции Максим Сапрыкин, нарушители вместе с потерпевшим арендовали квартиру, поэтому путем свободного доступа завладели ключом и угнали авто.

"Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в рамках программы "Безопасный город", оперативники отследили движение похищенного автомобиля и установили, что транспорт выехал за пределы Киева и двигается в направлении Харькова. Для задержания злоумышленников была введена специальная полицейская операция и ориентирован весь личный состав Харьковской области", – рассказал он.

Автомобиль осмотрели и изъяли, после проведения соответствующих следственных действий его вернут законному владельцу. Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Фигурантами оказались уроженцы Луганской области, 2003 года рождения, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а один из них и за совершение аналогичного уголовного правонарушения — незаконное завладение автомобилем", — сообщил Максим Сапрыкин.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством.

На время следствия один из фигурантов будет находиться под стражей, а другому избрана мера пресечения – ночной домашний арест.

За незаконное завладение автомобилем парням грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве молодой человек напал на подростка. 20-летний нападающий ударил 17-летнего парня и отобрал у него телефон.

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