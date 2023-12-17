Движение транспорта по важному участку Окружной дороги в Киеве возобновили – КГГА

Кольцевая дорога – это важная магистраль, обеспечивающая бесперебойный пропуск транзитного транспорта в объезд столицы.

Дорожники возобновили движение транспорта по участку Кольцевой дороги Киева от Жулянского путепровода до поворота на Вишневое.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"В пределах капитального ремонта за короткий промежуток времени дорожники проложили 1,5 км новых инженерных сетей дождевой канализации. Также для безопасности дорожного движения киевлян и жителей пригорода столицы специалисты обустроили новую дорожную одежду – конструкцию проезжей части автомобильной дороги", – говорится в сообщении.

С 2024 года дорожники Киева планируют продолжить капитальный ремонт Кольцевой дороги этого участка.

Напомним, что в 2021 году начались работы по обновлению Кольцевой дороги. Первым этапом стал капитальный ремонт на участке от улицы Ватутина до Одесской площади, который был завершен летом 2023 года.

Тем временем стало известно о проседании грунта вблизи станции метро "Демеевская". Это произошло до закрытия шести станций "синей" ветки метро, о чем сообщали накануне.

Сразу за этим установили усиленный постоянный надзор и контроль. В целом, критических изменений специалисты не зафиксировали.

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