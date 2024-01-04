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Двигался на авто в комендантский час и имел с собой наркотики: в Киеве задержали водителя под кайфом

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Двигался на авто в комендантский час и имел с собой наркотики: в Киеве задержали водителя под кайфом

В Киеве остановили нарушителя комендантского часа под наркотиками / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Во время общения с водителем инспекторы заметили у него признаки наркотического опьянения, к тому же водитель нервничал и вел себя подозрительно.

В Киеве мужчина под наркотиками двигался на авто в комендантский час и имел с собой наркотики. Патрульные остановили нарушителя.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

"Событие произошло вчера ночью на улице Симиренко. Блюстители порядка остановили автомобиль Renault, который двигался по городу во время действия комендантского часа. За рулем находился 40-летний мужчина", — говорится в сообщении полиции.

Во время общения с водителем инспекторы заметили у него признаки наркотического опьянения, к тому же наставник нервничал и подозрительно вел себя. Полицейские провели поверхностную проверку и обнаружили у мужчины зип-пакет с веществом, похожим на наркотическое.

Патрульные предложили вождю пройти осмотр на состояние опьянения в медицинском учреждении, на что он согласился.

У водителя нашли пакет с белым веществом / ©
У водителя нашли пакет с белым веществом

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следователей.

Напомним, Печерский суд Киева изменил меру пресечения нардепу Андрею Николаенко, устроившему смертельное ДТП вблизи Житомира, в котором погибла 18-летняя девушка.

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Дата публикации
Просмотры
130
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