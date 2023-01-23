Две школы на Киевщине получили угрозу о теракте: что известно

Родителей и учителей просят быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах.

Два учебных заведения в Буче на Киевщине получили угрозу проведения террористического акта. Соответствующие письма поступили на электронные адреса школ, после чего эти заведения проверили полиция и кинологи.

Об этом 23 января сообщили в Бучанском городском совете.

По состоянию на сейчас угроза не подтвердилась, поэтому принято решение не прерывать учебный процесс.

Также читайте В ТРЦ в Киеве объявили эвакуацию: что произошло

"Все школы школы Бучи со вторника, 24 января, будут работать в штатном режиме", — отметил Олег Цымбал, начальник управления образования Бучанского городского совета.

В то же время родителей и учителей просят быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах и посторонних лицах возле школьных зданий в полицию по номеру 102, а также охране и руководителям заведений.

Напомним, обучение в школах и лицеях Броваров прекратили из-за тревожного сообщения с угрозами в сторону школьников. Неизвестный "выпускник психбольницы, а теперь участник террористической группировки ИГИЛ" заявил, что планирует "открыть стрельбу по школьникам".

Наводнение в Броварском районе Киевской области: река Десна вышла из берегов

Читайте также: