Две левые перчатки, сдутые шарики и хомяки: топ странных вещей, которые отдают бесплатно в Киеве на OLX

Две левые перчатки, сдутые шарики и хомяки: топ странных вещей, которые отдают бесплатно в Киеве на OLX

Один из авторов предлагает отдать в подарок три с половиной куклы Monster High.

Киевляне на платформе онлайн-объявлений OLX отдают бесплатно в основном животных – кошек и собак. Но среди всех предложений можно найти очень странные. Например, две левые перчатки, подставку для старой кнопочной Nokia и брошюру о Дарницком районе.

ТСН.ua собрал топ необычных предложений "отдам бесплатно" на сайте.

Сдутые воздушные шарики

Автор объявления предлагает забрать бесплатно два сдутых воздушных шарика в форме звезды и сердца. По словам девушки, на них нет повреждений. Возможно, получится надуть еще раз.

OLX

Ракушки и камни

Другой продавец предлагает забрать в Киеве ракушки и камни. По его словам, их можно использовать для аквариума или просто сложить на полку. Автор объявления переживает, что товар не переживет доставку почтой, поэтому лучше забрать их в Киеве.

OLX

Подставка для "звонилки"

Мужчина бесплатно отдает подставку для старой кнопочной Nokia. В объявлении он отметил, что сенсорный телефон в нее просто не поместится. Если вам вдруг понадобился такой раритет, можно забрать только на Виноградаре.

OLX

Куклы без рук и голов

Женщина предлагает отдать в подарок три с половиной куклы Monster High. У них где-то потерялись некоторые части тела и одежда. Автор объявления может отправить остатки игрушек по почте.

OLX

Брошюра о Дарницком районе

Автор отдает даром брошюру "Интересно о Дарницком районе" на украинском языке. Непонятно, кому она может пригодиться, но забрать можно возле станции метро "Харьковская" или мужчина отправит ее по почте.

OLX

Две левые перчатки

Мужчина в объявлении написал, что случайно купил две левые перчатки. Теперь он предлагает отдать их бесплатно или обменять одну перчатку на правую.

OLX

Три хомяка

Еще один автор пытается отдать в хорошие руки карликовых хомяков – двух девочек и одного мальчика. Если заберете всех – клетка в подарок. Женщина даже предлагает бесплатно корм.

OLX

Напомним, что Киев вошел в топ-100 умных городов мира. Столица Украины обогнала Токио, Стамбул и Лиссабон.

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