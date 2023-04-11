"Душили тросами и били дубинками": после деоккупации на Киевщине обнаружили 15 мест массового захоронения и три застенки

В Киевской области в течение года после деоккупации региона от российских захватчиков обнаружено 15 мест массового захоронения убитых местных жителей и три застенки.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов во вторник, 11 апреля, на пресс-конференции.

"Мы обнаружили 15 мест массового захоронения – от трех человек до 116, которые были временно похоронены в Буче возле церкви Андрея Первозванного", – рассказал Небитов.

Жители Киевщины в основном погибли от насильственной смерти.

"У нас есть три знаковых места пыток, все они были в Бучанском районе... Людей связывали, душили автомобильными тросами, били дубинками, держали в ямах, а затем расстреливали", — рассказал начальник полиции области.

Места пыток располагались либо в штабах армии РФ, где, по свидетельству, находилось непосредственно российское командование, либо на позициях, где размещалась тяжелая артиллерия.

Напомним, в Киевской области неидентифицированными остаются почти две сотни тел.

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