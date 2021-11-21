Душил ошейником и набросился на прохожую: в Киеве женщины спасли собаку от шкуродера

Злоумышленник посреди улицы и набросился на прохожую.
В Шевченковском районе Киева шкуродер душил свою собаку ошейником и бил ключами, а когда животное пыталась защитить неравнодушная прохожая — набросился и на нее.
Об этом говорится в сообщении сообщества "Киев Оперативный".
Уточняется, что инцидент произошел по улице Турчина, 4/2. Там злоумышленник поднял свою собаку за ошейник, тем самым душил ее, и избивал ключами. Неравнодушная женщина подбежала и стала просить отпустить собаку, но мужчина стал избивать ее.
Девушка-оператор, свидетельница происшествия, вызвала полицию. Впрочем, злоумышленник скрылся еще до прибытия копов, однако его удалось догнать милицией.
"Автор кадров, вместе с женщиной с видео, начали за ним следить, когда он прошел и увидел, что за ним идут, начал вращаться и что-то нам кричать. Все это время автор был на связи с полицией, когда они приехали по месту назначения там никого не было. Когда мы с ними встретились — она показала видео и указала на потерпевшую, которая пошла за мужем. Полицейские его догнали, но чем закончилось — неизвестно", — сказано в сообщении.
Напомним, ранее в Кременчуге по улице разбрасывали шкурки мертвых собачек.
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