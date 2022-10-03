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Душил кабелем и жестоко издевался: на Киевщине задержали мужчину, пытавшегося убить ребенка

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Душил кабелем и жестоко издевался: на Киевщине задержали мужчину, пытавшегося убить ребенка

Фото: Андрей Небитов

За покушение на умышленное убийство злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

В Белоцерковском районе в Киевской области правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который пытался убить своего 12-летнего пасынка.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Злоумышленник пытался задушить ребенка кабелем и жестоко издевался над ним.

Врачи обнаружили у мальчика сотрясение мозга, ушиб носа и телесные повреждения шеи вследствие асфиксии.

За покушение на умышленное убийство злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киевской области мужчина убил и расчленил тело собственного сына.

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