Душил кабелем и жестоко издевался: на Киевщине задержали мужчину, пытавшегося убить ребенка

За покушение на умышленное убийство злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
В Белоцерковском районе в Киевской области правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который пытался убить своего 12-летнего пасынка.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
Злоумышленник пытался задушить ребенка кабелем и жестоко издевался над ним.
Врачи обнаружили у мальчика сотрясение мозга, ушиб носа и телесные повреждения шеи вследствие асфиксии.
За покушение на умышленное убийство злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, в Киевской области мужчина убил и расчленил тело собственного сына.
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