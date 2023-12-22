Душил и бил маленького племянника по голове: как наказали жителя Киевщины

После избиения мужчина поднял ребенка и бросил на восьмилетнего брата, который лежал на кровати.

Житель Киевщины душил и избивал маленького племянника по голове. За это мужчину приговорили к трем годам.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Прокуроры в суде доказали, что в одном из сел Белоцерковского района, в сентябре 2023 года, осужденный нанес шестилетнему племяннику более 10 ударов руками по голове.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина толкнул ребенка на кровать и начал душить.

Затем поднял мальчика за шиворот, швырнул его на пол и ударил ногой по туловищу.

Затем мужчина поднял ребенка и бросил на восьмилетнего брата, лежавшего в то время на кровати. Старшего племянника обидчик дважды ударил по голове.

Кроме того, мужчина незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства наркотическое средство каннабиса.

Суд признал жителя Киевщины виновным в нанесении легких телесных повреждений, пытках, а также в незаконном хранении наркотических средств.

Жителю Киевщины назначили наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы.

В настоящее время осужденный находится под стражей.

Напомним, в Киевской области мать-воспитательница превратила дом семейного типа в застенку для детей.

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