Душил девушку-подростка и требовал ценные вещи: в Киеве задержан 19-летний молодчик (фото)

В Киеве оперативники задержали 19-летнего молодчика за разбойное нападение на 14-летнюю девушку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева на спецлинию 102 от местного жителя поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Градинская на дочь напал неизвестный. Заявитель рассказал, что, злоумышленник применив физическую силу, потребовал у 14-летней девочки отдать ценные вещи.

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По словам начальника следственного отдела Деснянского управления полиции Николая Мазурова, сотрудники отдела уголовного розыска Главного и территориального управлений полиции задержали подозреваемого.

"Мы выяснили, что 14-летняя потерпевшая возвращалась с прогулки домой. В подземном переходе к малолетней подошел неизвестный и начал душить. Мужчина требовал отдать мобильный телефон и деньги, однако увидев прохожего, скрылся. Оперативники быстро установили личность предполагаемого злоумышленника. Мужчину задержали неподалеку от места его временного проживания у родственника, а следователи изъяли вещи, в которых нападавший был в день совершения преступления", – рассказал Мазуров.

Задержанным оказался 19-летний уроженец Черкасской области.

Следователи территориального управления полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный в условиях военного положения. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд согласовал ходатайство следователя и избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве произошел конфликт между пассажиркой и водителем такси. Таксист высадил женщину, ударил ножом в грудь и отобрал у нее смартфон.

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