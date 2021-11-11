Дублируют маршруты общественного транспорта: с киевских дорог исчезнут 76 маршруток

На всех 11 маршрутах Киевпасстранс выпустит пропорционально больше транспорта.

С киевских дорог исчезнут 76 маршруток, дублирующих маршруты общественного транспорта.

Киев разрывает договоры еще с четырьмя перевозчиками на 11-ти городских маршрутах.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Речь идет о перевозчиках на следующих маршрутах:

№224, 234, 539 и 559 – перевозчик ООО "Союз-Авто";

№231 – перевозчик ЧП "Базальт";

№421, 581, 155 и 516 – перевозчик ООО "Кийтранс-2005";

№517 и 402 – перевозчик ЧП "Универсал-Транс".

В общей сложности с улиц убирают 76 маршруток.

Усов отмечает, кроме того, что у перевозчиков были поддельные документы, расторжение договоров вызвано дублированием перевозчиками действительных коммунальных маршрутов.

"Все 11 маршрутов на 76 единиц подвижного состава дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у "Киевпасстранса". Например, 402 маршрутка дублировала троллейбус №44. Маршрутка №516 забирала пассажиров у автобуса №63. Маршрутка №234 дублировала 29-й тролейбус, а 224-я маршрутка – автобус № 88", – заметил чиновник.

Усов добавил, что на всех этих 11 маршрутах "Киевпасстранс" выпустит пропорционально больше транспорта.

В начале октября КГГА начала разрывать договоры с перевозчиками, которые подавали на предварительные конкурсы сфальсифицированные данные. На обслуживаемые ими маршруты выпустили компенсаторные автобусы "Киевпасстранса".

Напомним, под Киевом маршрутка без тормозов чуть не взлетела в озеро.

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