Дублируют маршруты общественного транспорта: с киевских дорог исчезнут 76 маршруток

На всех 11 маршрутах Киевпасстранс выпустит пропорционально больше транспорта.
С киевских дорог исчезнут 76 маршруток, дублирующих маршруты общественного транспорта.
Киев разрывает договоры еще с четырьмя перевозчиками на 11-ти городских маршрутах.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.
Речь идет о перевозчиках на следующих маршрутах:
- №224, 234, 539 и 559 – перевозчик ООО "Союз-Авто";
- №231 – перевозчик ЧП "Базальт";
- №421, 581, 155 и 516 – перевозчик ООО "Кийтранс-2005";
- №517 и 402 – перевозчик ЧП "Универсал-Транс".
В общей сложности с улиц убирают 76 маршруток.
Усов отмечает, кроме того, что у перевозчиков были поддельные документы, расторжение договоров вызвано дублированием перевозчиками действительных коммунальных маршрутов.
"Все 11 маршрутов на 76 единиц подвижного состава дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у "Киевпасстранса". Например, 402 маршрутка дублировала троллейбус №44. Маршрутка №516 забирала пассажиров у автобуса №63. Маршрутка №234 дублировала 29-й тролейбус, а 224-я маршрутка – автобус № 88", – заметил чиновник.
Усов добавил, что на всех этих 11 маршрутах "Киевпасстранс" выпустит пропорционально больше транспорта.
В начале октября КГГА начала разрывать договоры с перевозчиками, которые подавали на предварительные конкурсы сфальсифицированные данные. На обслуживаемые ими маршруты выпустили компенсаторные автобусы "Киевпасстранса".
Напомним, под Киевом маршрутка без тормозов чуть не взлетела в озеро.
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