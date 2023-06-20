ДТП в состоянии наркотического опьянения: депутат Ярина Арьева сложила мандат

Женщину, подозреваемую в совершении ДТП, в котором пострадала пешеход, отправили под круглосуточный домашний арест. Поэтому она составила депутатский мандат, поскольку "не может выполнять

Об этом пишет издание BBC Украина.

Как отмечается, в совершении ДТП подозревается депутат Киевсовета — 23-летняя Ярина Арьева. Она составила мандат – ее заявление поддержали в совете. Сама же она на своей странице в соцсети написала, что "выполнять свои обязанности при этих условиях невозможно".

Накануне суд направил женщину под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. Кроме того, она должна сдать загранпаспорт.

Ярина Арьева написала заявление / Фото: соцмережі

Напомним, что недавно Киевский апелляционный суд сменил меру пресечения депутату Киевсовета Ярине Арьевой с ночного на круглосуточный домашний арест с браслетом.

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