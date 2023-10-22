ДТП, в котором погиб военнослужащий: полиция Киева просит арестовать водителя (фото)

В Киеве полиция сообщила о подозрении и просит арестовать водителя, который ночью в смертельном ДТП сбил военного на блокпосте. Возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

ДТП произошло в ночь на 22 октября на блокпосте при въезде в Киев.

В Киеве полиция сообщила о подозрении и просит арестовать водителя, который ночью в смертельном ДТП сбил военного Фото: Нацполиция Украины

Водитель авто двигался по пути М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся.

"В условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение. В дальнейшем не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где совершил наезд на военнослужащего", — рассказали правоохранители.

Погибшему было 47 лет. Он нес службу на блокпосту.

Виновнику смертельного ДТП инкриминируют уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Также мужчине вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, за рулем автомобиля, который насмерть сбил военного на блокпосте в Киеве 22 октября, был 45-летний адвокат.

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