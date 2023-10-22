ДТП, в котором погиб военнослужащий: полиция Киева просит арестовать водителя (фото)

Водитель Honda совершил наезд. От полученных травм потерпевший скончался.
В Киеве полиция сообщила о подозрении и просит арестовать водителя, который ночью в смертельном ДТП сбил военного на блокпосте. Возбуждено уголовное производство.
Об этом сообщили в национальной полиции Украины.
ДТП произошло в ночь на 22 октября на блокпосте при въезде в Киев.
Водитель авто двигался по пути М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся.
"В условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение. В дальнейшем не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где совершил наезд на военнослужащего", — рассказали правоохранители.
Погибшему было 47 лет. Он нес службу на блокпосту.
Виновнику смертельного ДТП инкриминируют уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.
Также мужчине вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, за рулем автомобиля, который насмерть сбил военного на блокпосте в Киеве 22 октября, был 45-летний адвокат.
Читайте также:
- Пересел на другой автомобиль: в Киеве правоохранители задержали водителя, который сбил ребенка и скрылся
- В Киевской области водитель грузовика сбил женщину прямо на переходе: фото
- В Киеве водитель на Audi сбил насмерть мужчину на электросамокате: подробности и фото ДТП