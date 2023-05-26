ДТП с судьей: у подозреваемого в смертельной аварии принудительно примут анализы

Ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов у судьи, который в ночь на пятницу 26 мая на автомобиле сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и разрешил принудительное изъятие биологических образцов у судьи, который на автомобиле сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии.

Впоследствии судья отказался от освидетельствования содержания алкоголя и наркотиков, однако имел визуальные клинические признаки опьянения.

"В связи с этим, заместителем руководителя Киевской городской прокуратуры подготовлено ходатайство в суд по принудительному изъятию у судьи биологических образцов для проведения анализов, которое судом сейчас удовлетворено", — рассказали в прокуратуре.

Напомним, что ДТП с участием судьи, который насмерть сбил на своем Lexus военнослужащего Нацгвардии, произошло на Берейстейском проспекте во время действия комендантского часа.

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