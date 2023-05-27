ДТП с нацгвардейцем на блокпоста в Киеве: у судьи принудительно отобрали биологические образцы

У судьи Алексея Тандыра, который на блокпоста в Киеве сбил насмерть гвардейца, принудительно отобрали биологические образцы. Результатов ждут в ближайшее время.

Об этом сообщила представитель Киевской городской прокуратуры Надежды Максимец.

"Вчера (26 мая – Ред.) по ходатайству прокуратуры у судьи принудительно отобрали биологические образцы. Сейчас они направлены экспертам для исследования. Результаты должны поступить в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Кроме того, Высший совет правосудия будет рассматривать представление прокуратуры о предоставлении разрешения на содержание судьи под стражей.

ДТП на блокпоста в Киеве

Около полуночи 26 мая глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр на блокпосте в Киеве сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии. Он от полученных травм скончался на месте аварии.

Судьи объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Продолжается следствие.

Стало известно, что погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области. У него остались трое детей — двое усыновленных и родная двухлетняя дочь.

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