ДТП с двумя погибшими в Киеве: 20-летняя водитель и пассажир Audi взяты под стражу, их прошлое – шокирует

В результате аварии погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля Toyota.

В Киеве взята под стражу 20-летняя водитель и пассажир Audi из-за ДТП с двумя погибшими, которое произошло 14 ноября на ул. Старокиевской.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, 20-летняя подозреваемая, находясь за рулем Audi в состоянии алкогольного опьянения, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение со встречным автомобилем Toyota.

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В результате ДТП погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля Toyota.

После ДТП подозреваемая вместе с пассажиром Audi покинули место происшествия и скрывались от полиции.

Позже оба фигуранта были задержаны.

Действия девушки-водителя квалифицированы по ч. 4 ст. 286-1, ч. 1. ст. 382 УК Украины как нарушение правил безопасности дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек и невыполнение решения суда о запрете управления транспортным средством.

В июне этого года суд признал девушку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП ( управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения) и лишил права управления транспортными средствами сроком на один год.

Действия пассажира, допустившего к управлению автомобилем девушку, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющую права управления машиной, квалифицировано по ст. 287 УК Украины.

Следствием установлено, что пассажир Audi находится в процессуальном статусе подозреваемого в рамках другого уголовного производства по факту создания и руководства преступной организацией с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность с целью завладения средствами граждан стран-членов ЕС через незаконные Call-центры.

В марте этого года суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, а уже в июне мужчина был освобожден из-под стражи в связи с внесением залога в размере 724 тыс. грн.

Согласно постановлению суда, оба подозреваемых будут находиться под стражей во время следствия.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео "В Киеве пьяная 20-летняя девушка устроила страшное ДТП и скрылась! Погибли люди!".

Напомним, во Львове патрульный на служебном авто насмерть сбил пешехода.

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