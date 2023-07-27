ДТП под Киевом: перекинулся автобус с пассажирами, десяток пострадавших (фото)

Пострадали девять человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии, одна женщина потеряла конечность ноги, еще одна получила травмы позвоночника.

В Киевской области в Бориспольском районе 27 июля произошло ДТП: перевернулся автобус с пассажирами. Пострадали девять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Водитель автомобиля Daewoo не уступил дорогу автобусу, в результате чего произошло столкновение и последний перевернулся.

"Пострадали девять человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина потеряла часть ноги, еще одна получила травмы позвоночника", — рассказали в полиции.

Среди девяти пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии

Напомним, в Бучанском районе под Киевом фура врезалась в блокпост.

Читайте также: