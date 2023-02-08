ДТП на Житомирской трассе под Киевом: грузовики столкнулись со "скорой" и легковушкой (фото)

Два грузовика столкнулись с "скорой" и легковушкой.
На 48-м километре Житомирской трассы (Киев-Чоп) под Киевом, возле населенного пункта Калиновка, 8 февраля произошло масштабное ДТП. По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля. Три человека пострадали.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.
На фото с места происшествия видно, что два грузовика столкнулись со "скорой" и легковушкой. Автомобили сильно пострадали.
На месте ДТП работают медики, следователи и патрульные. Движение транспорта в направлении города Житомир может быть частично затруднено.
Напомним, во Львовской области автомобиль скорой помощи насмерть сбил 8-летнего мальчика. Трагедия произошла на территории больницы, где ребенок катался на санях.
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