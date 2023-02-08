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ДТП на Житомирской трассе под Киевом: грузовики столкнулись со "скорой" и легковушкой (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
483
Время на прочтение
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ДТП на Житомирской трассе под Киевом: грузовики столкнулись со "скорой" и легковушкой (фото)

Фото: Вадим Токарь

Два грузовика столкнулись с "скорой" и легковушкой.

На 48-м километре Житомирской трассы (Киев-Чоп) под Киевом, возле населенного пункта Калиновка, 8 февраля произошло масштабное ДТП. По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля. Три человека пострадали.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

На фото с места происшествия видно, что два грузовика столкнулись со "скорой" и легковушкой. Автомобили сильно пострадали.

На месте ДТП работают медики, следователи и патрульные. Движение транспорта в направлении города Житомир может быть частично затруднено.

Фото: Вадим Токарь / ©
Фото: Вадим Токарь

Напомним, во Львовской области автомобиль скорой помощи насмерть сбил 8-летнего мальчика. Трагедия произошла на территории больницы, где ребенок катался на санях.

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Дата публикации
Просмотры
483
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