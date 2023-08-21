ДТП на блокпосте в Киеве: судья Тандыр пытался скрыть наличие содержания алкоголя в крови во избежание наказания

Дело судьи Тандыра, который в состоянии опьянения насмерть сбил военнослужащего на блокпосту в Киеве, передано в суд.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как отмечается, Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя районного суда Киевской области по факту ДТП, в результате которого погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

В ходе расследования правоохранители установили, что 25 мая 2023 года судья, управляя автомобилем Lexus в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь с существенным превышением допустимой скорости движения, совершил наезд на находившегося на блокпоста военнослужащего Национальной гвардии. В результате ДТП 23-летний нацгвардеец погиб на месте.

"По ходатайству прокуратуры обвиняемому продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 09 сентября 2023 включительно", — рассказали в Офисе Генпрокурора.

В то же время в ДБР подчеркнули, что в ходе следственных действий было проведено 18 экспертиз, среди которых судебно-медицинские, химические, технические и другие. Поскольку судья владеет специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, во время отнятия биологических образцов он попытался исказить их содержание с целью сокрытия состояния алкогольного опьянения.

"Несмотря на это, выводами судебных экспертиз подтверждено содержание алкоголя в предоставленных образцах. Состояние опьянения подтверждено выводами других экспертиз. По результатам автотехнической, трасологической и технической экспертиз доказано нарушение Правил дорожного движения, несоблюдение запретов дорожных знаков и значительное превышение скорости на момент столкновения", — отметили в ДБР.

Судье грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, что жена сбитого насмерть 22-летнего нацгвардейца рассказала, какого наказания хочет для судьи Тандыра.

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